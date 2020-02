Perchè Achille Lauro si è spogliato a Sanremo. E no, non è stato solo per “fare scena” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli indizi su San Francesco c’erano stati, l’attesa era tanta, e Achille Lauro alla sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2020 non solo non ha deluso le aspettative dei suoi fan, ma è riuscito a sorprendere tutti. Il cantante ha deciso di scendere le temute scale dell’Ariston scalzo e avvolto in una cappa nera finemente ricamata in trame dorate firmata da Gucci. ANSA/ETTORE FERRARI Achille Lauro durante la prima serata del Festival di Sanremo Pochi secondi dopo aver iniziato l’esibizione della sua Me ne frego, e dopo aver lanciato qualche occhiatina maliziosa al pubblico presente in sala, completamente ignaro di quello che sarebbe successo da lì a poco, si è completamente denudato della preziosa mantella, per restare coperto da una tuta attillata effetto nude e ricoperta di strass. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3a5.png" alt=" open.online

