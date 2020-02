Napoli, il parere di Salvatore Caiazza: “Complimenti ad Eljif Elmas e a chi l’ha scelto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Salvatore Caiazza, responsabile allo sport del giornale Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante “Radio Gol”. “Abbiamo visto un Napoli brillante. La squadra è cambiata nel finale con la Sampdoria, male dopo il goal di Quagliarella. È una squadra che sa anche soffrire, la classifica sta cambiando in positivo ed il calendario è abbastanza abbordabile. La panchina adesso è davvero lunga, l’organico è molto forte. Gattuso ha dimostrato di non essere solo un motivatore. Si è passati dal 4-3-3 al 4-2-4 per vincere la partita. In generale credo che il Napoli abbia meritato. Milik sarebbe stato titolare anche con Sarri senza infortuni. All’inizio segnava molto anche in Champions League, ha caratteristiche diverse da Petagna, credo che abbia i piedi anche del numero 10. Elmas? Si tratta di un classe ’99, deve crescere ma ha tanta ... calciomercato.napoli

