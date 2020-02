Napoli | De Laurentiis vuole Lozano in campo | Gattuso ha un nuovo ruolo per lui

E’ morto Luciano Gaucci - fu sul punto di acquistare il Calcio Napoli prima di De Laurentiis : Scomparso a 81 anni, Luciano Gaucci, nell’estate 2004, fu il promotore di una campagna per diventare il presidente del club azzurro, ma il no della Covisoc spianò la strada a De Laurentiis. E’ morto all’età di 81 anni Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia. Si è spento ieri a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Genio e sregolatezza del Calcio italiano Luciano Gaucci è stato presidente del ...

Morto Luciano Gaucci - aveva 81 anni : fu vicino all'acquisto del Napoli prima di De Laurentiis : È Morto Luciano Gaucci all'età di 81 anni. L'imprenditore, nato a Roma nel 1938, è stato per 13 anni il presidente del Perugia. A darne l'annuncio è...

Calciomercato - anomalia Napoli : De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice : Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrhamani: 95 milioni sul mercato di gennaio rappresentano un inedito assoluto per Aurelio De Laurentiis. E dire che nella sua veste di presidente di calcio Adl ha mostrato spesso di essere disposto a smentire se stesso e i suoi “dogmi”, ma quello di non spendere tanto a campionato in corso sembrava intoccabile. Parlare di Grassi e Regini o di Zinedine Machach ai napoletani infatti equivale ad aprire ferite e ...

L’agente di Petagna : “De Laurentiis ha spiegato ad Andrea cosa vuol dire giocare nel Napoli” : L’agente di Andrea Petagna, Giuseppe Riso, ha parlato a Radio Kiss Kiss. “E’ stato amore a prima vista. Appena ha saputo di Napoli ha avuto gli occhi felici. Siamo uno staff incredibile, cerchiamo di curare ogni aspetto e lo dico con soddisfazione. Abbiamo lavorato giorno e notte per definire questo trasferimento”. Sul Napoli: “Pensiamo quello che Andrea dice e che io dico. Non sono frasi classiche, è davvero una ...

Repubblica : il Napoli su Tripaldelli - operazione in stile De Laurentiis : Repubblica Napoli scrive che il Napoli sta tentando un blitz last minute per Alessio Tripaldelli, giovane talento del Sassuolo. Sarebbe un’operazione in stile De Laurentiis, che ama puntare sui talenti in prospettiva. Scrive il quotidiano: “Il diesse Giuntoli sta tentando un blitz last minute per Alessio Tripaldelli, talento classe ’99 del Sassuolo, considerato un giovane di grande prospettiva. Tripaldelli è napoletano di via Pigna. ...

Napoli - Francesco Modugno commenta : “Nel momento del bisogno Aurelio De Laurentiis ha sempre messo mano alla tasca” : Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato del mercato azzurro su Radio Kiss Kiss Napoli nelle ultime ore. “Politano era stato due giorni a riposo per influenza, si è allenato in palestra. Ha conosciuto l’ambiente e le strutture. La classica prima giornata. È un giocatore duttile come più volte si è evidenziato, ma soprattutto di prospettiva data la durata del suo contratto di 4 anni e mezzo con opzione per il successivo. ...

Repubblica : Napoli-Barca - la scelta di De Laurentiis risponde alla logica di mercato : Su Repubblica Napoli la protesta della tifoseria per il prezzo dei biglietti di Napoli-Barcellona. Un aumento record rispetto agli standard. “Napoli-Barcellona è come la Tosca al San Carlo o Paul McCartney a piazza del Plebiscito: è giù di lì ci siamo, per i prezzi”. Sul web si è assistito ad una vera e propria ribellione. “Andare allo stadio adesso è una libera scelta, non un obbligo come una volta”. Del resto, ricorda ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ora punta Rodriguez : Calciomercato Napoli, De Laurentiis non si ferma: ora punta Rodriguez, il cui passaggio dal Milan al Fenerbache è saltato Nonostante sia naufragata la trattativa col Fenerbahce, in casa Milan rimane in uscita Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non rientra nei piani di Pioli ed è stato ampiamente superato da Theo Hernandez nelle gerarchie per la corsia sinistra dei rossoneri. E sul giocatore nelle ultime ore, secondo quanto riporta Il ...

Repubblica : con questo mercato De Laurentiis ha deciso di resettare il Napoli : Un Aurelio De Laurentiis disinvolto e senza freni, sta portando avanti un mercato per il Napoli che ha gia superato quota 100 milioni. Una decisione che il presidente non ha preso all’improvviso, come riporta Marco Azzi su Repubblica, ma che è maturata nel corso degli ultimi mesi, anche dopo i eventi della notte dell’ammutinamento De Laurentiis ci ha pensato su per qualche mese, in silenzio, dopo aver ingoiato il boccone amaro ...

Rivoluzione Napoli : così De Laurentiis avvia il nuovo ciclo : Matteo Politano è il terzo colpo del Napoli nella sessione invernale del calciomercato. Arriva dopo i centrocampisti Diego Demme, che si è già preso la maglia da titolare con Gattuso, e Stanislav Lobotka. In tutto De Laurentiis ha investito o impegnato oltre 55 milioni di euro per avviare la rifondazione della squadra nella stagione peggiore dell'ultimo decennio.Il significato profondo dei movimenti di mercato dei partenopei è questo: rifondare. ...

Calciomercato Napoli - è ufficiale : Matteo Politano è azzurro - c’è l’annuncio di Aurelio De Laurentiis : Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri a Villa Stuart, a 9 giorni di distanza da quelle fatte per conto della Roma, il calciatore è azzurro. L’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato come ormai da tradizione su Twitter con un classico “Benvenuto Matteo”. Matteo Politano approda all’ombra del Vesuvio in prestito per 18 mesi per ...

