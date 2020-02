Mistero in Lomellina, donna trovata morta in giardino: forse aggredita e uccisa da due alani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una donna di 64 anni è stata trovata senza vita del giardino dell'abitazione di un'amica, che aiutava nei lavori domestici, forse aggredita e sbranata dai due alani della padrona di casa. È successo a Zeme Lomellina, in provincia di Pavia. La proprietaria dei cani è indagata per omicidio colposo. fanpage

