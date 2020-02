Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il trailer dell'atteso sequel (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I simpatici Minions torneranno con Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissim ed è ora stato presentato il trailer ricco di scene inedite! Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo arriverà nelle sale italiane il 27 agosto e il nuovo trailer regala moltissime sequenze inedite dell'atteso sequel dedicato a tutte le famiglie. Il video promozionale anticipa infatti alcune scene in cui si assiste alle prime avventure delle esilaranti creature gialle alle prese con il giovanissimo protagonista del franchise. Nel trailer si vede il piccolo Gru presentarsi a un gruppo di super villain che lo prendono però in giro, nonostante il ragazzino riesca a compiere inaspettatamente un furto. Gru fugge poi con l'aiuto dei Minions, ma la refurtiva è stata scambiata con una pietra! La ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il trailer dell'atteso sequel - cinemaniaco_fb : ?????????????? Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, ecco il primo divertente trailer - badtasteit : #Minions Come Gru diventa Cattivissimo, ecco il trailer anche in italiano! -