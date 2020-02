Milano, rapinano una gioielleria armati di coltello: ferite tre persone, malviventi in fuga (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono entrati in gioielleria armati di coltello e, dopo avere ferito tre persone, sono fuggiti portando via oro, gioielli e denaro contante. La rapina si è verificata nella mattinata di mercoledì 5 febbraio a Milano, in via Nicola Fabrizi. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Sacco. fanpage

