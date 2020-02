Maltempo: domani 6 Febbraio scuole chiuse a Benevento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) scuole chiuse domani a Benevento. La decisione è stata presa con ordinanza sindacale a causa delle previsioni di Maltempo per domani ed, in particolare, per le forti raffiche di vento. Resteranno chiusi nella giornata di domani anche il cimitero ed i parchi pubblici.L'articolo Maltempo: domani 6 Febbraio scuole chiuse a Benevento Meteo Web. meteoweb.eu

