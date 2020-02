Legge sul libro, via libera al Senato: tutti i punti. Dal credito d’imposta al sostegno delle biblioteche scolastiche (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dalla carta della cultura al sostegno e sviluppo delle biblioteche scolastiche. Approvata oggi all’unanimità in Senato, la Legge sul libro, la promozione e il sostegno alla lettura, prevede un Piano Nazionale d’Azione per la promozione della lettura con un Fondo che ha una dotazione di 4 milioni 350mila euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è gestito dal Centro per il libro e la Lettura. Ecco i punti salienti: Tax credit librerie – Viene incrementato di 3 milioni e 250mila euro il credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Limite agli sconti – Nelle librerie, store online, grande distribuzione, lo sconto ordinario massimo passa dal 15% al 5% (ma rimane il 15% per i libri scolastici). ... ilfattoquotidiano

