L' Altro Festival | Nicola Savino e Myss Keta in una bella atmosfera da club

Per quest'anno la Rai ha deciso di trasferire su Raiplay il suo DopoFestival chiamandolo L'Altro Festival: iniziato quasi mezz'ora più tardi a causa del maxi-sforamento del Festival di Sanremo, l'appuntamento non ha deluso le attese, confermandosi un luogo nel quale gli artisti si sentono liberi di dire la propria e di potersi mettere in gioco come se fossero in un club. Il conduttore Nicola Savino è parso molto a suo agio, comparendo a inizio programma vestito come Achille Lauro poche ore prima sul palco dell'Ariston.Così Irene Grandi apre cantando con i Gemelli di Guidonia La tua ragazza sempre, che le valse il secondo posto a Sanremo 2000; Morgan conquista la scena ironizzando sul suo ultimo posto con Bugo eseguendo prima Video killed the radio star e poi (con Andy, convocato a Sanremo la sera stessa, lo stesso Bugo e il gruppo dei Vazzanicchi) Rio dei Duran ...

