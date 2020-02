Karina Cascella e Cristian Imparato, è scontro acceso di fronte alle telecamere (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È stato necessario un intervento di Barbara D’Urso in persona nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. In studio infatti è esplosa una accesa discussione tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex gieffino Cristian Imparato. Presto i toni si sono scaldati al punto che il dibattito è trasceso fino a diventare lite. Tutto è cominciato con la tesi di Cristian secondo la quale la Cascella modificherebbe le proprio fotografie. La discussione tra Karina Cascella e Cristian Imparato È stato Cristian Imparato a far notare alcune anomalie nelle fotografie pubblicate su Instagram di Karina Cascella. Secondo il gieffino l’opinionista avrebbe ritoccato gli scatti prima di pubblicare su Instagram. Imparato batte sul “Tu Quoque”, dal momento che proprio Karina qualche puntata fa aveva accusato la giovane Alice, presente in studio durante il dibattito, della medesima colpa. Secondo Imparato un ... thesocialpost

