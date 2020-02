In Germania via libera ai fumogeni negli stadi prima delle partite (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli appassionati di calcio in Germania potranno usare legalmente il materiale pirotecnico per le partite di campionato. La DFB, la federazione calcistica tedesca, ha dichiarato martedì di aver concesso a dieci tifosi dell’Amburgo il permesso di lanciare fumogeni prima della partita della loro squadra contro Karlsruhe dell’8 febbraio, secondo quanto riportato da Ap. I tifosi dovranno … L'articolo In Germania via libera ai fumogeni negli stadi prima delle partite calcioefinanza

TgLa7 : #coronavirus Francia, Gran Bretagna e Germania ai connazionali: 'Via dalla Cina'. 427 morti e oltre 20 mila contagi - Blucerchiando : Il campionato tedesco apre ai fumogeni ma con alcune condizioni. Che ne pensate? - davidecosimo95 : RT @CalcioFinanza: In Germania via libera ai fumogeni negli stadi prima delle partite -