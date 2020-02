Il metodo McKinsey: la tecnocrazia secondo Buttigieg (Di mercoledì 5 febbraio 2020) American Socialism contro tecnocrazia: sarà questo il filo conduttore delle primarie democratiche statunitensi dopo i rapporti di forza manifestatisi nel voto in Iowa? È ancora presto per dirlo, ma il fatto che il giovane ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, abbia ottenuto il secondo posto dietro Bernie Sanders nel voto popolare e sia in testa per delegati conquistati è già una sorpresa. Buttigieg sfonda al centro e sorpassa Elizabeth Warren, ambigua nella sua posizione tra moderatismo e sinistra radicale, e l’ex vicepresidente Joe Biden, accreditato come il favorito alle primarie. Buttigieg risponde con i primi risultati sul campo alle ambivalenze dei sondaggi che lo avevano visto a lungo altalenante. E lo fa in uno Stato dell’America profonda che a lungo aveva snobbato nel suo tour elettorale, focalizzato soprattutto nelle grandi aree costiere. È ancora presto per dire quanto la ... it.insideover

