E' morto Alfonso Pepe: Confesercenti piange un maestro dell'eccellenza pasticcera

Angri (Sa) – Se ne va dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Un lungo percorso fatto di sofferenza ma allo stesso tempo, ancora pieno di voglia di vivere, di proporsi e di veicolare attorno a se e al suo mondo interesse e partecipazione. E' stato colui che con il suo panettone e le sue capacità, ha catapultato su scala nazionale l'interesse di un territorio di cui lui andava fiero. La Confesercenti Angri, ne piange la sua scomparsa. Così si esprime Aldo Severino presidente di Angri e vicepresidente vicario provinciale di Salerno: "Con lui si sono intrecciati i percorsi, quando furono avviati sul territorio alcuni laboratori sui grandi lievitati, di cui lui era esperto e conoscitore di segreti; non si tirò indietro, anzi sciorinò, in tanti appuntamenti, tutte le sue doti non solo di grande pasticcere, ma ...

