Cucci attacca Nicchi: “Vuole portare a termine i suoi disegni di potere, la Var è ingiusta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Duro intervento di Italo Cucci oggi sulle pagine del Corriere dello Sport. Rispondendo ad alcune lettere dei lettori sulla polemica nata da Commisso, fa alcune precisazioni sulla Var e Nicchi. Si pensava che la tecnologia della Var potesse in qualche modo penalizzare la Juve, spesso favorita dagli arbitri secondo alcuni. Non è stato così invece: «la VAR è nata per aiutare la Juve» Afferma Cucci: La VAR è nata da un disegno politico simile a quello che mette puntualmente in crisi la Giustizia, spesso semplicemente giustizia, ed è già tanto, visto l’impegno profuso per farla diventare Ingiustizia. La VAR infatti è ingiusta: ha promesso pace, ha riacceso la guerra portando al centro del furioso dibattito la Juventus come Signora Scorretta pronta a fornire alibi a tutti i perdenti nati, illustri o meschini Giudizio forte anche sulla posizione presa sulla questione da Nicchi, che ha ... ilnapolista

