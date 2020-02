Coronavirus 67 nuovi morti, italiani bloccati in Cina: «Aiutateci, non riusciamo ad andarcene» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mercoledì 5 febbraio 2020. Sono oltre 24mila i contagi per il Coronavirus, soltanto quasi 4mila nelle ultime 24 ore. Un dato positivo però c’è: la quota dei pazienti guariti sale a 898. I nuovi decessi sono 67 e sono avvenuti tutti nella città focolaio, Wuhan, l’esteso capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina Centrale. E sono più o meno 600 gli italiani bloccati nel paese, barricati casa o chiusi in albergo per timore di essere infettati: «Aiutateci, non riusciamo ad andarcene». Coronavirus 67 nuovi morti, italiani bloccati in Cina: «Aiutateci, non riusciamo ad andarcene» Sono salite a 490 le vittime del contagio da Coronavirus 2019-nCoV. Questo il nuovo drammatico bilancio fornito dalle autorità sanitarie locali sul contagio in Cina. Nella giornata di martedì sono stati 67 i decessi dovuti alla malattia a Wuhan, la città dove tutto ha avuto inizio, e nei dintorni. 3.156 i ... urbanpost

