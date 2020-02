Come rivedere in streaming il Festival di Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grazie alle piattaforme digitali RAI, possiamo rivedere in streaming il Festival di Sanremo 2020, gratis e in qualsiasi momento. Piaccia oppure no, il Festival della canzone italiana è un fenomeno di costume e chiunque, almeno per curiosità, prima o poi finisce per volergli dare un’occhiata. Per chi non può seguire la diretta la RAI mette a disposizione, ufficialmente e gratuitamente, diversi strumenti per rivedere il Festival di Sanremo 2020 in streaming. Ecco Come fare rivedere il Festival di Sanremo 2020 su RaiPlay, la scelta più semplice Naturalmente, il sistema più semplice per rivedere l’edizione 2020 del Festival di Sanremo in streaming è quella di usare RaiPlay. Il sito e le App ufficiali Rai infatti offrono tutti gli strumenti necessari per rivedere sia le intere puntate, sia contenuti speciali ed esclusivi relativi al Festival di Sanremo 2020. Lo ... newsmondo

