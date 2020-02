Calcio, Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi! Quando rientra in campo? Obiettivo Lione e Inter, poi gli Europei (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con la sua Juventus. Il difensore centrale ha giocato soltanto una partita in questa stagione (la prima di Serie A, 1-0 sul campo del Parma grazie a un suo gol) e poi si è infortunato, si è dovuto operare a inizio settembre a Innsbruck dove gli è stato ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. I medici parlavano di sei mesi di recupero e sostanzialmente ci siamo, il capitano dei Campioni d’Italia ha calcato nuovamente il campo come riporta la Gazzetta dello Sport: ha lavorato da solo, a parte, guardando i compagni di squadra da vicino e partecipando anche ai tradizionali esercizi di possesso palla. La strada intrapresa è quella giusta, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha bisogno del suo leader dentro e fuori dal campo: la Vecchia Signora si trova in testa alla classifica della Serie A con tre punti di vantaggio ... oasport

