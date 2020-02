Buoni pasto, le imprese: “Riforma entro l’autunno o non li accetteremo più. Causa contro Consip per il caso QuiGroup” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “entro l’autunno” dovrà arrivare una riforma del sistema dei Buoni pasto, “a partire dalla revisione del codice degli appalti nella pubblica amministrazione”. Pena uno sciopero che vorrebbe dire, per tre milioni di dipendenti pubblici e privati, vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket. A minacciare la protesta sono le associazioni di categoria Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd Conad. Che hanno inviato una comunicazione al ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo e sono in attesa di una convocazione da parte del governo. Nel frattempo è partita un’azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato i campanelli d’allarme su Qui!Group, ex leader dei Buoni pasto della pubblica amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita, ha lasciato 325 milioni di ... ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : I commercianti: 'Riforma del sistema o bloccheremo i buoni pasto' #FipeConfcommercio - Noovyis : (Buoni pasto, le imprese: “Riforma entro l’autunno o non li accetteremo più. Causa contro Consip per il caso QuiGro… - GCasareale : @fufo56 @fabbricainter @Bausciainlux @FcInterNewsit @Nicolino_Berti Fufo, che poi i toscani sono buoni per la sigaretta a fine pasto?? -