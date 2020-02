Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: vento forte, numerosi alberi abbattuti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’Allerta Meteo codice giallo diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per vento forte in quota, con possibili raffiche a fondovalle e su pedemontana. Su costa e pianura è previsto vento da Nord e Nord-Est moderato a tratti sostenuto. numerosi alberi sono stati abbattuti dal forte vento soffiato tra ieri pomeriggio e stamane, in particolare a a Tarcento, Frisanco e Faedis (Udine). Le centraline Meteo hanno registrato raffiche inferiori a 100 km/h su Monte e Malga Rest.L'articolo Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: vento forte, numerosi alberi abbattuti Meteo Web. meteoweb.eu

Notiziedi_it : Allerta meteo su Napoli, scuole chiuse giovedì 6 febbraio - granato_maria : Forse domani da me è allerta meteo - Paolosantagata5 : Napoli, allerta meteo, domani chiuse le scuole -