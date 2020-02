Achille Lauro Sanremo 2020 vestito: perché l’ha indossato e significato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Achille Lauro Sanremo 2020 vestito: perché l’ha indossato e significato Voleva stupire tutti e a suo modo lo ha fatto, tant’è che il video della sua esibizione al festival di Sanremo 2020 è tra i più visti sul canale ufficiale di YouTube della Rai, nonostante non sia, almeno per il momento, tra i favoriti vincitori del Festival. Stiamo ovviamente parlando di Achille Lauro, della sua canzone “Me ne frego”, ma soprattutto della sua messinscena. Entrato con una cappa di velluto nero con paillettes dorate e argentate, inizio lento della canzone, poi giù la cappa, a rivelare un body in strass nude, e via con il rock di Me ne Frego in puro stile Achille Lauro. Sul palco del teatro Ariston di Sanremo non va in onda solo una canzone, ma un’esibizione, dove Achille Lauro ride quando si spoglia, ispirandosi e omaggiando una delle Storie di San Francesco attribuita a Giotto che si trovano ... termometropolitico

