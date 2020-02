Wanda Nara, tutto fuori nei camerini del GF Vip. Ecco come si è fatta vedere: “Il reality lo vinci tu” (Di martedì 4 febbraio 2020) È bella da impazzire Wanda Nara che in queste ultime settimane sta facendo girare la testa a mezza Italia. Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, anche Wanda Nara si è mostrata irresistibile. In ogni appuntamento del reality di Canale 5, la bellissima argentina sfoggia dei look davvero pazzeschi. E lo ha fatto anche ieri sera. ‘Sono basica questa sera’, queste le parole della moglie di Mauro Icardi per descrivere il suo look. Con un pantalone classico di color nero a zampa di elefante, una giacca completamente aperta sul Lato A, Wanda ha lasciato senza parole tutti i telespettatori a casa ed, ovviamente, il pubblico in studio. Ma non solo. Ma il vero ‘scoop’ è arrivato prima di iniziare la nona diretta, la Nara si è lasciata riprendere nei camerini del programma. L’inquadratura della fotocamera utilizzata per questo mini video da urlo è davvero ‘particolare’. Per questo ... caffeinamagazine

GrandeFratello : Dirige l’orchestra il maestro Wanda Nara… cantano Pupo e alcuni Vip della Casa di #GFVIP ?????? - bluesuol : RT @mediohermana: “Barbara deve stare attenta che ogni settimana quando è in nomination le viene qualcosa” WANDA NARA ENDED TEATRINI DEL… - SupportRossi46 : RT @mediohermana: “Barbara deve stare attenta che ogni settimana quando è in nomination le viene qualcosa” WANDA NARA ENDED TEATRINI DEL… -