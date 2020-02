Una strada per Craxi a Milano, il Consiglio Comunale è diviso: “Decida il sindaco” (Di martedì 4 febbraio 2020) Si è riaperto il dibattito sull’intitolazione di una via a Milano a Bettino Craxi: la proposta è stata discussa nel tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio ma l’incontro si è concluso in una lite che ha costretto a rinviare la discussione “quando ci sarà un clima più disteso“. Il Partito Demcoratico ha fatto sapere di essere contrario alla mozione e la decisione spetterà ora al sindaco Sala. Una strada per Craxi a Milano: le mozioni È stata rinviata a data da destinarsi la decisione relativa alle due mozioni presentate per l’intitolazione di una via in città all’ex segretario socialista in occasione del ventennale della morte. Il dibattito in Consiglio Comunale sta dividendo già da diverso tempo motivo per il quale si è pensato ad un emendamento per apporre “una targa in un luogo riconoscibile della città con riferimento alla sua dimensione ... notizie

