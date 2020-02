Un uomo ha creato un finto ingorgo stradale su Google Maps portando in giro 99 smartphone (Di martedì 4 febbraio 2020) (foto: Getty Images) Ah, le mappe di Google, croce e delizia di tanti automobilisti: vedere la famigerata linea rossa sulle vie del navigatore può costringere a imbottigliamenti estenuanti. Ma i dati di Google non sono al riparo dall’errore, né se è per questo dagli scherzi: di recente un ingorgo a Berlino si è rivelato essere in realtà il frutto di un brillante esperimento artistico di Simon Wreckert, un giovane artista tedesco. Wreckert è infatti riuscito a ingannare l’algoritmo di Google portando 99 smartphone a spasso su un carretto per una zona della capitale tedesca dove, in realtà, non c’era quasi nessuno. Mentre se ne passeggiava allegramente con il suo carrettino rosso, l’app segnalava un traffico inusitato. Una beffa a pieno titolo all’intelligenza artificiale che la controlla, la quale determina le condizioni del traffico in base all’andamento degli ... wired

