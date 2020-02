Un febbraio pieno di novità: ecco il nuovo programma di Netflix (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche questo mese, Netflix ha deciso di deliziare il nostro palato con una pletora di nuove serie e stagioni che saranno presenti sulla piattaforma di sharing, vediamo quali sono le novità più interessanti: Elizabethtown – 1 febbraio 2020 -.Drew Baylor torna sua città natale dove ritrova l’amore e la fiducia in sè stesso. Guardia Del Corpo – 1 febbraio 2020 . Un film che ha segnato intere generazioni Quella Sporca Dozzina – 1 febbraio 2020 -Una serie di uomini che non ha più nulla da perdere cerca la redenzione espugnando una micidiale fortezza nazista Staying Alive – 1 febbraio 2020 – Il personaggio di Tony Manero non necessita di presentazioni A Quiet Place – Un Posto Tranquillo – 1 febbraio 2020 – In un mondo abitato da invasori alieni con un udito ultra sensibile e quasi indistruttibili, una famiglia deve vivere in silenzio I ... nonsolo.tv

