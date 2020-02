The New Mutants: un nuovo poster del film con protagonisti i giovani mutanti (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 2 aprile arriverà l'atteso film The New Mutants, anticipato da un poster inedito che mostra i giovani protagonisti. L'atteso The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 2 aprile e online è stato condiviso un nuovo poster che ritrae i giovani protagonisti del progetto ispirato ai fumetti degli X-Men. Il travagliato lungometraggio, la cui uscita è stata più volte rimandata, introdurrà infatti una nuova generazione di personaggi tratti dai fumetti e dotati di incredibili poteri. New Mutants, diretto dal regista Josh Boone, è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità ... movieplayer

