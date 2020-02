Sosta selvaggia e traffico in tilt: boom di verbali a Napoli Est (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Auto in doppia e tripla fila, soste sempre più selvagge, è boom di verbali da parte della Polizia Municipale per gli automobilisti di Napoli Est. Parliamo difatti della situazione che c’è ormai da anni sul Corso San Giovanni. Così il traffico automobilistico nella VI municipalità napoletana è quotidianamente nel caos. Siamo nel quartiere San Giovanni a Teduccio, sul suo corso principale, uno snodo fondamentale che collega la periferia orientale di Napoli con il centro del capoluogo campano. Corso San Giovanni non è altro che la continuazione di Via Marina, tra le arterie automobilistiche principali per l’intera città metropolitana. Dopo anni di soste selvagge, grazie anche alla notevole grandezza della strada di Napoli Est in relazione allo storico passaggio dei tram napoletani che proprio qui vedono il loro stabilimento Anm. Questa diventa, così, ... anteprima24

