Selvaggia Roma contro la nuova fiamma del suo ex fidanzato, una ragazza transgender, che sbotta “Transofoba!” (Di martedì 4 febbraio 2020) La storia d’amore fra Selvaggia Roma e Luca Muccichini è finita ormai da parecchi mesi ed il ragazzo, al termine della loro relazione, ne ha avuta un’altra (pare già terminata) con Giulia Giannini, modella ed volto della gay night Romana. Uno ‘scontro’ fra donne che hanno avuto in comune lo stesso uomo, culminato con alcune esternazioni della Roma decisamente poco carine nei confronti di Giulia che – come già sappiamo – è una ragazza transgender che ha già terminato il suo percorso di transizione. “Sono una persona sincera, Giulia, non ammetto che l’uomo vada con un trans operato. Ognuno la può pensare come vuole, giusto?”. Commento che ha decisamente ferito la Giannini che su Instagram ha pubblicato la conversazione con tanto di commento “Complimenti non solo razzista, anche transofoba ... bitchyf

