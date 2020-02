Sci alpino: i convocati dell’Italia per Chamonix. Attesa in slalom per Alex Vinatzer (Di martedì 4 febbraio 2020) Week-end di discipline tecniche per la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile in terra francese: a Chamonix in programma sabato uno slalom speciale e domenica un gigante parallelo. Scelti i convocati per i due appuntamenti da parte di Massimo Rinladi, direttore sportivo della Nazionale italiana. Per i pali stretti saranno al via Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Hans Vaccari e Riccardo Tonetti. Il giorno dopo, in parallelo, impegnati Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala. L’Attesa è ovviamente per Vinatzer che può puntare in entrambe le discipline al podio. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... oasport

