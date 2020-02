Salvini a processo pure a Torino. Deve rispondere di vilipendio all’ordine giudiziario. In Giunta delle immunità arrivano le carte sulla Open Arms. Il 27 febbraio il voto sull’autorizzazione a procedere (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ ripreso ieri a Torino il processo che vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini, accusato dalla Procura di vilipendio dell’ordine giudiziario. L’episodio risale al 14 febbraio 2016, quando durante il congresso regionale della Lega Piemonte Salvini pronunciò alcune frasi nei confronti della magistratura ritenute offensive. In particolare, a proposito di un’inchiesta sulle spese pazze dei politici in Liguria, Salvini disse: “Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare”. Nell’udienza l’avvocato di Salvini, Claudia Eccher, ha sentito i testi della difesa, fra cui il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che nel 2016 era il candidato alla segreteria regionale, sfidante di Gianna Gancia: “Durante la campagna congressuale la mia avversaria mi aveva fatto passare per un delinquente, ... lanotiziagiornale

