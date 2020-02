Rogo Thyssenkrupp, i due ex manager colpevoli finiranno in carcere in Germania (Di martedì 4 febbraio 2020) Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due ex manager tedeschi della Thyssenkrupp condannati in via definitiva in Italia per il Rogo in cui la notte tra il 6 e il 7 dicembre 2007 persero la vita 7 operai, dovranno scontare 5 anni di carcere in Germania.Lo ha stabilito oggi la seconda sezione penale del tribunale regionale superiore di Hamm, che ha respinto il ricorso dei due ex manager e dichiarato attuabili le condanne definitive pronunciate in Italia. L'ex amministratore Harald Espenhahn fu condannato a 9 anni di carcere, mentre all'ex dirigente Gerard Priegnitz furono inflitti 6 anni e dieci mesi di carcere.Il tribunale tedesco, pur dichiarando attuabili le condanne italiane, ha adeguato la pena detentiva al codice penale tedesco: i due ex manager dovranno così scontare 5 anni di carcere.Questo il commento del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede:Era una notizia che ... blogo

AlfonsoBonafede : Era una notizia che attendevamo da tempo e oggi è arrivata: i due manager della Thyssenkrupp, condannati in Italia… - AS3691 : Rogo Thyssenkrupp, rigettato il ricorso dei due manager tedeschi condannati in Italia. Dovranno scontare 5 anni - GiangioTheGlide : RT @AlfonsoBonafede: Era una notizia che attendevamo da tempo e oggi è arrivata: i due manager della Thyssenkrupp, condannati in Italia per… -