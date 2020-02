Parto cesareo andato storto: neonata nata con taglio in viso (Di martedì 4 febbraio 2020) Un Parto cesareo è andato storto: una neonata nata con taglio in viso ha lasciato la sua giovane mamma senza parole. Secondo quanto riportato dai media, lo sfregio della piccola è stato provocato da una complicazione sorta durante l’intervento. neonata nata con taglio in viso: lo shock della giovane mamma Siamo in Russia. La giovane diciannovenne Daraya Kadochnikova ha Partorito come da consuetudine in ospedale. La ragazza ha tuttavia avuto uno shock alla vista della sua bambina, sulla cui guancia destra, all’altezza del naso, riportava un taglio profondo. Quando la giovane era stata ricoverata in ospedale, nella struttura pubblica della città russa di Kyshtym, sperava di poter Partorire in modo naturale. Tuttavia dall’ecografia si era evinto un cambiamento di posizione del feto. I medici non hanno potuto dunque indurla al Parto naturale, e hanno proposto alla paziente ... kontrokultura

