Milano-Meda, auto contromano a Paderno: incidente, feriti e code (Di martedì 4 febbraio 2020) incidente in Milano-Meda all’altezza di Paderno Dugnano. code e rallentamenti dalle 21 di questa sera in direzione del capoluogo lombardo. All’arrivo dei soccorritori un’auto è contromano sulla corsia di uscita all’altezza di Paderno centro. Poco avanti un altro veicolo è incidentato in posizione corretta rispetto al senso di marcia. Che cosa sia successo sarà la Polstrada a doverlo ricostruire. Invece un’ambulanza del 118 ha soccorso i due conducenti che hanno riportato contusioni nello scontro. In particolare un 56enne ha riportato traumi e per questo è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. su Il Notiziario. ilnotiziario

