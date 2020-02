Milan, Galliani: «Ecco perché vendemmo Ibrahimovic» (Di martedì 4 febbraio 2020) L’ex amministratore delegato del Milan Galliani ha parlato di Ibrahimovic: «Costretti a venderlo per problemi di bilancio» Adriano Galliani è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic: «Non so come stia, ma credo possa farcela. Fa da stimolo ai propri compagni e fa paura agli avversari. Mi ricordo quando appendeva al muro i suoi compagni che non si allenavano con la giusta intensità». «Peccato non fosse in campo con il Verona. Ero anche io a San Siro a vedere la partita. L’ho sentito qualche giorno fa e lo rimpiango ancora. Fummo costretti a vederlo per problemi di bilancio», ha dichiarato l’ex ad del Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

