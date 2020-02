Meteo di Febbraio, INVERNO o ESTATE? Temperature record in Piemonte e Sardegna (Di martedì 4 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: La giornata del 3 Febbraio è stata caratterizzata, sull'Italia, da intense correnti nord-occidentali che hanno interessato soprattutto il Piemonte, ma anche il resto del Nord Ovest e la Sardegna. Il vento di foehn ha provocato Temperature molto elevate a 1500 metri di quota, interessando le zone collinari e montuose del Centro-Nord, mentre al livello del mare spesso hanno prevalso nebbie ed inversioni termiche in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale. Sul Nord Ovest invece il vento mite è arrivato anche in pianura, così l'aeroporto di Torino Caselle ha misurato una temperatura di 26,7°C, che rappresenta il nuovo record di caldo per Febbraio dal 1965 ad oggi, superando il precedente record di 24,8°C che era stato misurato il 15 Febbraio 1990. È da ricordare che la temperatura media massima di Torino nel mese di Febbraio negli ultimi due ... meteogiornale

zazoomblog : Previsioni Meteo oggi martedì 4 febbraio prossimi giorni - #Previsioni #Meteo #martedì #febbraio - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - Pugliacom : #NotiziediPuglia #Puglia Chi era già pronto a indossare giubbotti di pelle e occhiali da sole dovrà ancora attende… -