Le polemiche sulla finale delle nuove proposte con esibizioni registrate a Sanremo 2020: risponde Fasulo (Di martedì 4 febbraio 2020) Un’altra polemica a poche ore dalla prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Questa volta riguarda la gara vera e propria in particolare la gara delle nuove proposte. Quest’anno i giovani, a differenza dello scorso anno, torneranno a fare una gara a sé stante, con un vincitore di questa categoria che resterà tale ( Mahmood lo scorso anno ebbe la possibilità di sfidare i BIG arrivando persino alla vittoria). Ma qual è la polemica di oggi?L’esibizione dei due finalisti della sezione Giovani del Festival di Sanremo andrà in onda registrata durante la serata finale e questo ha sollevato l’indignazione della FIMI ( Federazione dell’Industria Musicale) che ha parlato di una “schifezza”. Nella conferenza stampa di oggi quindi, Claudio Fasulo ha deciso di spiegare la posizione di tutta la Rai e di Amadeus in merito a questo regolamento. ... ultimenotizieflash

