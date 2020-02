Islanda, continua il rapido rigonfiamento del Monte Thorbjorn: allerta gialla per l’accumulo di magma e l’attività sismica in corso [GALLERY] (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Islanda è famosa per i suoi ghiacci ma è anche una terra di vulcani e terremoti. Il Monte Thorbjorn è una montagna vulcanica della penisola di Reykjanes che dal 21 gennaio, sta tenendo l’Islanda in allerta a causa di un rigonfiamento rilevato al di sotto di esso, centrato leggermente ad ovest del Monte. Il rigonfiamento è eccezionalmente rapido (3-4mm al giorno). Finora, il sollevamento totale del suolo è stato misurato in circa 3-4cm. La deformazione del suolo è stata rilevata sia nelle stazioni GPS che nelle immagini InSAR. Molto probabilmente il rigonfiamento è un segno dell’accumulo di magma ad una profondità di circa 4-5km. Secondo le recenti stime, le dimensioni di questa intrusione di magma sono di circa 1-2 milioni di metri cubi. Queste sono le conclusioni di un incontro tra lo Scientific council of the Civil Protection all’IMO (il Met Office islandese). La deformazione ... meteoweb.eu

