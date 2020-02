Il tweet di La Russa sul saluto romano per evitare il contagio da coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) "Peccato che su cose così serie e delicate si ricorra a un'ironia così greve e fuori luogo". È Gennaro Migliore a commentare cosi' "il tweet, poi rimosso, del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa che - ricorda ancora il deputato Iv nella sua nota - invitava a usare il saluto romano per evitare contagi". "Mi viene in mente quanto abbia sofferto il nostro Paese per quel saluto romano che è stato il segno distintivo di un movimento politico/criminale come il fascismo. Più sobrietà è necessaria per chi riveste cariche pubbliche. La memoria è patrimonio indispensabile per ogni cittadino", conclude Migliore. Anche Paola Taverna fa notare che "Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di essere vicepresidente del Senato", ma, aggiunge l'omologa M5s, "peccato che oggi sui suoi social se ne esca così, affrontando un tema serio come ... agi

repubblica : Coronavirus, il tweet di La Russa (poi rimosso): 'Per evitare contagi usate il saluto romano' [aggiornamento delle… - fisco24_info : Il tweet di La Russa sul saluto romano per evitare il contagio da coronavirus: 'Peccato che su cose così serie e de… - fabiozagochef : RT @udogumpel: Son cosi. É più forte di loro. Coronavirus, il tweet di La Russa (poi rimosso): 'Per evitare contagi usate il saluto romano'… -