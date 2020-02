I cori contro Napoli non costano nulla: 50mila euro in 21 giornate (Di martedì 4 febbraio 2020) In attesa che il Giudice Sportivo faccia di conto e traduca in danaro i “cori insultanti di matrice territoriale” dei tifosi della Sampdoria contro Napoli, val la pena di capire quanto costa al calcio italiano l’invocazione diffusa al Vesuvio che dovrebbe lavare col fuoco un intero popolo. Ci vogliono dieci minuti, e il risultato è altrettanto striminzito: non costa nulla. Per restare alla stagione in corso, arrivati alla ventiduesima giornata, hanno pagato solo tre società per un totale di ben 50.000 euro: 10.000 euro alla Fiorentina, alla prima giornata; 30.000 alla Roma all’undicesima, e altri 10.000 al Milan alla tredicesima. Punto. A questi andranno sommati i preventivati 10.000 alla Samp. Forse, chissà. Sono solo quelli rilevati “direttamente”, cioè con il Napoli in campo a fare da bersaglio. Il Giudice Sportivo non ha mai sentito, tantomeno ... ilnapolista

