‘Gf Vip 4’, nona puntata: confronto al veleno tra Rita Rusic e Adriana Volpe, sorpresa amara per Antonella Elia, Carlotta Maggiorana decide di abbandonare il gioco, i nominati sono… (Di martedì 4 febbraio 2020) È appena finita un’altra scoppiettante puntata di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, accompagnato dai suoi fedeli compagni di viaggio Wanda Nara e Pupo. Il nono appuntamento con la Casa più spiata d’Italia è stato animato da confronti molto duri, ma anche da tante risate. Alfonso si è introdotto in Casa trattando per primo l’argomento Pago–Serena. A partire dalla scorsa puntata, Serena è diventata una nuova concorrente ufficiale del programma e da quel momento Pago non ha avuto altri occhi che per lei. Così come il pubblico si è mostrato spaccato in due tra chi crede alla loro storia d’amore e chi invece pensa sia tutta una montatura pubblicitaria, allo stesso modo si sono divisi i pensieri all’interno della Casa. In prima Ciavarro e Clizia hanno dichiarato il loto tifo per la coppia, mentre Zequila e Fernanda ... isaechia

