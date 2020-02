Dramma in una scuola: morti almeno 13 bambini. Cosa è successo (Di martedì 4 febbraio 2020) Siamo a Kakamega, nel Kenya occidentale. È qui che almeno tredici bambini sono morti e più di altri quaranta sono rimasti feriti in una calca la cui causa è al momento ancora sconosciuta. I piccolo si trovavano all’interno di una scuola elementare. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, intorno alle 17 ora locale. A dar notizia dell’accaduto è la polizia locale: “Abbiamo perso 13 bambini in questa ressa e altri sono in ospedale a causa di lesioni”, ha dichiarato ai giornalisti David Kabena, capo della polizia di Kakamega. La polizia locale ha precisato anche che è stata aperta un’inchiesta sulle cause della ressa. Secondo alcune fonti, tutto è accaduto mentre i bambini stavano lasciando le loro aule al termine delle lezioni e, secondo notizie ancora da confermare, mentre gli studenti correvano sarebbe crollata una stretta scala. Di conseguenza, molti bambini ... caffeinamagazine

