DIRETTA BRINDISI SARAGOZZA Video streaming tv | le parole di Frank Vitucci

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 74-77 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : l’Armani sbanca il PalaPentassuglia dopo una partita equilibratissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.25 Questi i top-scorer di serata: L'@OlimpiaMI1936 espunga il PalaPentassuglia!Le scarpette rosse hanno la meglio in un match combattuto con l'@HappycasaNBB per 74-7718 punti per Tarczewski, 17 per Sykes#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/eNs0OvTBaw — Lega basket ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 58-65 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : l’Armani mantiene il vantaggio a cinque minuti dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brown manca la correzione dopo la tripla sul ferro di Zanelli. Anche l’Armani esaurisce il bonus del quarto periodo. 65-69 Altri due liberi del centro americano, +4 per gli uomini di Messina. Spinta a rimbalzo di Brown su Tarczewski, ora Happy Casa è in bonus a 3’02” dalla fine. 65-67 2/2 Banks. Rodriguez manda Banks in lunetta commettendo la terza infrazione dell’Olimpia nel ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 49-56 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : ospiti avanti di 7 prima degli ultimi 10 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stone questa volta decide di spendere fallo su Rodriguez, secondo di squadra per Brindisi. 56-65 Arresto e tiro di Rodriguez, sale in cattedra il “Chacho”. 56-63 Due liberi di Tyler Stone, fino a qui il miglior realizzatore per Happy Casa. 54-63 Jumper di Rodriguez, +9 Milano. 54-61 Correzione a canestro di Tarczewski, 3 minuti trascorsi nel quarto periodo, 1-0 i falli. 54-59 Martin ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 42-46 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : è un continuo contro-sorpasso dopo i primi 5 minuti del secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-56 2/2 Sykes, arrivato a quota 17 punti. Liberi per Keyfer Sykes che subisce fallo da Thompson sulla sirena. 49-54 2/2 per il numero 0 della Happy Casa che ora lascia momentaneamente il parquet. Banks d’astuzia guadagna la lunetta dopo un salto a vuoti di Nedovic. Fallo di Cinciarini, Armani esaurisce il bonus a 53″ dalla sirena dei 30, rimessa Brindisi. 47-54 BANKS dall’altra ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 34-32 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : finisce un primo tempo intenso - la tripla finale di Gaspardo vale il vantaggio pugliese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Infrazione di campo del “Chacho” Rodriguez, ora il PalaPentassuglia è una bolgia al supporto dell’Happy Casa. 36-32 SCHIACCIATA DI Gaspardo, in apertura di secondo tempo. INIZIA IL TERZO QUARTO! 21.26 I top scorer: per Brindisi, 7 punti di Gaspardo e 6 di Stone. Sulla sponda Milano, doppia cifra per Nedovic, 11; Scola e Sykes concorrono con 8 punti. 21.24 Restate sintonizzati su ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 17-26 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : l’Armani scappa via nel secondo quarto con un parziale di 12-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Continua la difficoltà della squadra di Vitucci nel trovare la retina nel secondo periodo, liberi per Tarczewski. 17-26 50% Sutton a cronometro fermo. Viaggio in lunetta per Dominique Sutton, anche Milano ha esautito il bonus prima della metà del secondo periodo. Sykes sbaglia il libero supplementare, Brindisi ha esaurito il bonus e sta subendo un parziale di 12-0 nel secondo quarto dagli uomini di ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minuti al PalaPentassuglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sutton recupera un pallone che sembrava perso su Tarczewski, extra-possesso Brindisi. 16-16 Nedovic alza la parabola in penetrazione, fino ad ora il serbo è il top scorer del match con 7 punti. INIZIA IL SECONDO QUARTO! 16-14 Rimbalzo di Sutton che manda avanti Brindisi a fine primo quarto. Sbagli dall’arco l’Happy casa, Sykes guida la transizione ma fa perdere il possesso ai suoi su una ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano 8-7 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : pugliesi avanti dopo i primi cinque del primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Nedovic entrato da poco riporta avanti l’Armani Exchange. 8-7 Arresto e canestro di Martin. Infrazione di passi fischiata a Cinciarini, situazione falli è 0-1. 6-7 Banks con l’ausilio del tabellone riporta Happy Casa a -1. dopo i rapidi canestri in successione, tre contropiedi falliti, due per Brindisi, uno per Milano, 4′ trascorsi nel primo periodo. 4-7 Piazzato di Rodriguez, ...