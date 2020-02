Diletta Leotta a Sanremo: “Sono bella ma la bellezza capita. È un peso che può farti inciampare” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Diletta Leotta si è esibita in un monologo sulla bellezza al Festival di Sanremo 2020: "Sono bellissima, ma sapete una cosa, la bellezza capita. Quando accade è un vantaggio, anche perché sennò col cavolo che sarei qui, vero?". Esordisce così la nota giornalista di DAZN, per poi cedere la telecamera a sua nonna Elena, seduta nel pubblico dell'Ariston. "Lei mi ha insegnato a non essere semplicemente bella semmai diversamente bella" ha aggiunto, ringraziandola dei valori che le ha trasmesso. fanpage

