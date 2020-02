Coronavirus: Londra, Parigi e Berlino invitano i cittadini a lasciare la Cina. Più gravi le condizioni della coppia ricoverata a Roma (Di martedì 4 febbraio 2020) Per l'Oms non siamo ancora alla pandemia. Il premier Conte: la cautela è già alta, non servono altre misure. Attivati termoscanner negli aeroporti italiani. Al 3 febbraio registrati in Cina 425 decessi e 20.438 contagiati. Il direttore dell’Oms accusa: i Paesi ricchi non condividono abbastanza le informazioni. Ecco la cronaca di giornata. ilsole24ore

