Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti: oltre 20.400 contagi e 425 morti, nave da crociera in quarantena (Di martedì 4 febbraio 2020) Le autorità cinesi hanno confermato che è salito a 425 in tutta la Cina il numero dei morti per il Coronavirus. Nella giornata di lunedì i decessi sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei da dove il virus si è diffuso: nella provincia le vittime sono 414 e i nuovi contagi accertati sono 2.345. Il numero di infezioni in Cina ha superato quota 20.400 a livello nazionale, con 3.235 nuovi casi confermati. Sono 635 i pazienti dimessi dagli ospedali in Cina dopo essere stati trattati contro il Coronavirus di Wuhan: si tratta di 160 guarigioni nelle ultime 24 ore, spiega la Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo cui circa 100 sono relativi alla provincia dell’Hubei, il focolaio dell’epidemia. Per quanto riguarda i casi esteri, Hong Kong ha registrato il primo decesso: si tratterebbe di un paziente di 39 anni. Sono invece in quarantena 3.711 persone a bordo della ... meteoweb.eu

