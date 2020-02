Cori antinapoletani, multata la Sampdoria (Di martedì 4 febbraio 2020) Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un’ammenda di 10 mila euro alla Sampdoria “per avere suoi sostenitori, al 15° nonché al 44° e 45° del secondo tempo, intonato Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”, il riferimento a quanto accaduto ieri a Marassi, nella sfida col Napoli. Per la Samp anche un’ammenda di 3.000 euro per lancio di un bengala da parte dei propri tifosi. L'articolo Cori antinapoletani, multata la Sampdoria proviene da Ildenaro.it. ildenaro

SandroMEX : Min. 83' si alzano cori antinapoletani (soliti cori Vesuvio etc etc Colerosi etc etc) ad Udine sponda @Inter. Segna… - l_honestly : @CapitanoNemo11 @Tinofonti71 E comunque se è condannabile il ragazzino che urla merda lo sono altrettanto i bambini… - albertoacciarit : «Pertini assassino e brigatista rosso». Bufera sul consigliere della Lega (che poi si scusa) PENSATE CHE BERLUSCONI… -