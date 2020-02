Caso doping, Andrea Iannone resta sospeso ma c’è una prova che può scagionarlo (Di martedì 4 febbraio 2020) La difesa di Andrea Iannone ha presentato i risultati dell'esame di un capello che scagionerebbero dall'accusa di doping "The Maniac" dimostrando la totale assenza di stereodi anabolizzanti da settembre 2019. Per il giudizio forse occorreranno altre 2 settimane, per adesso il pilota resta sospeso e non sarà a Sepang. fanpage

