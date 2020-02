Cancro, in Italia aumentano i pazienti in vita dopo la diagnosi: +53% rispetto al 2010 (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha affermato che dal 2010 ad oggi, i pazienti in vita dopo la diagnosi di Cancro sono aumentati di oltre un milione, passando da 2 milioni e 250mila a 3 milioni e 460mila. Si tratta di un aumento del 53 percento, che sottolinea i passi in avanti compiuti dall'assistenza e dalla ricerca oncologica nel nostro Paese. Nonostante questi dati virtuosi, c'è ancora un ampio margine di miglioramento. fanpage

