Antonella Elia tradita dal fidanzato? Lo scoop in diretta (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP è stato svelato uno scoop: il fidanzato di Antonella Elia è stato paparazzato insieme ad un’altra. A giudicare dalle foto e dagli sguardi complici pare non essere qualcosa da sottovalutare. La notizia viene naturalmente comunicata alla Elia dato che le foto verranno pubblicate martedì 4 febbraio sul nuovo numero di Nuovo. Antonella Elia scopre del presunto tradimento da Adriana Volpe Dopo aver mostrato all’Italia intera le foto che, su Nuovo, ritraggono Pietro insieme ad una bionda, Alfonso Signorini si collega con la casa per dare una missione speciale ad Adriana Volpe. Sarà proprio la nota conduttrice TV, dopo il duro scontro avuto con lei nei giorni scorsi, a dover comunicare ad Antonella Elia che il suo fidanzato Pietro l’ha forse tradita con una donna misteriosa. Adriana Volpe viene così chiamata nella stanza ... kontrokultura

Ho capito che la mia guru da ora in poi sarà Antonella Elia. Ogni volta che avrò i dubbi sulle corna che potrei avere…