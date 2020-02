A Sanremo,Tiziano Ferro omaggia Modugno

Sanremo, Tiziano Ferro ha scaldato il teatro Ariston alla sua prima uscita sul palco, coinvolgendo anche la platea in un canto corale. Con 'Nel blu dipinto di blu', interpretato in stile Swing, si è emozionato omaggiando il grande successo cantato dall'indimenticabile Domenico Modugno, che scrisse i testi con Franco Migliacci nel 1957. E tra le Nuovo Proposte, i primi due semifinalisti sono Tecla e Leo Gassmann.(Di martedì 4 febbraio 2020) Compagno di viaggio di Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival diha scaldato il teatro Ariston alla sua prima uscita sul palco, coinvolgendo anche la platea in un canto corale. Con 'Nel blu dipinto di blu', interpretato in stile Swing, si è emozionatondo il grande successo cantato dall'indimenticabile Domenico, che scrisse i testi con Franco Migliacci nel 1957. E tra le Nuovo Proposte, i primi due semifinalisti sono Tecla e Leo Gassmann.(Di martedì 4 febbraio 2020)

team_world : Al via questa sera SANREMO 2020! Clicca qui > - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -