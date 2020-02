Ty the Tasmanian Tiger approda su Nintendo Switch il prossimo mese (Di lunedì 3 febbraio 2020) La versione rimasterizata di Ty the Tasmanian Tiger arriverà sull'eShop di Nintendo Switch il prossimo mese, il 31 marzo. Lo sviluppatore Krome Studios ha fatto l'annuncio attraverso un aggiornamento del blog per i sostenitori di Kickstarter che ha anche definito un programma di rilascio più vago per altre piattaforme.Una versione per PlayStation 4 della versione rimasterizzata arriverà "il prima possibile" dopo Switch, con Xbox One che arriverà in seguito. La versione originale di Ty the Tasmanian Tiger è stata pubblicata nel 2002 su PlayStation 2, Xbox e GameCube. L'anno scorso lo sviluppatore ha utilizzato la piattaforma di crowdfunding Kickstarter per ottenere un finanziamento e pubblicare una versione rimasterizzata. In poco tempo il team ha raccolto 132.000 dollari ed ora il sogno diventerà realtà.Per l'occasione lo studio di sviluppo ha creato un simpatico video in cui viene ... eurogamer

Eurogamer_it : Il mese prossimo su #NintendoSwitch arriverà #TyTheTasmanianTiger. -